En Xbox-ingeniør spør fansen om hvilke funksjoner de ønsker til konsollene sine: Her er noen forslag

Xbox er helt klart på vei inn i en ny æra akkurat nå. Siden Asha Sharma tok over, har stemningen endret seg merkbart. Hun har allerede avlivet "This is an Xbox"-kampanjen, annonsert neste generasjons maskinvare, Project Helix, og begynt å rulle ut en rekke livskvalitetsoppdateringer til Xbox Series X|S.

Med alle disse endringene på gang, dukker det stadig opp et spørsmål: Hva kan gjøres for å forbedre Xbox-konsollene? Ingeniør Bill Ridmann, som har jobbet med Xbox siden 2005, la nylig ut et innlegg på X der han spurte fansen direkte: "Vi er i full gang med å lansere nye Xbox-konsollfunksjoner! Hva vil dere alle ha lagt til?"

Noen av de mest populære forespørslene er virkelig interessante. Jez Corden presser for eksempel på for at Xbox skal få sin egen versjon av PlayStations Platinum-trofé, en spesiell prestasjon for å fullføre et spill 100 %, som han svarer i et annet innlegg på X: "Fullføringsprestasjoner er noe jeg ofte blir spurt om."

Andre ønsker temabaserte belønninger knyttet til spesifikke prestasjoner, som ikoner, bakgrunnsbilder og temaer. Det er også ønsker om gyroskopkontroller på kontrolleren, muligheten til å ta skjermbilder fra dashbordet, og til og med et comeback for det klassiske Xbox 360-grensesnittet med avatarer.

Sharma bekrefter selv i et annet innlegg på X at Xbox nå har dannet et dedikert team som utelukkende fokuserer på tilbakemeldinger fra fans og nye funksjoner: "Vi har opprettet et dedikert team for å fokusere på tilbakemeldinger fra fansen. Her er noen få Achievements-oppdateringer som lanseres i dag, flere kommer snart."

Hvis du kunne legge til én enkelt funksjon på Xboxen din akkurat nå, hva ville det vært?