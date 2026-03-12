Microsoft fjerner "This is an Xbox"-kampanjen

HQ

Nå som støvet har lagt seg, ser det ut til at Phil Spencers uventede avgang i forrige måned var planlagt, men måtte fremskyndes litt på grunn av lekkasjer. Det virker også klart at den daværende Xbox-sjefen Sarah Bond ikke visste noe om selskapets planer og rett og slett fikk gå, uten engang å få muligheten til å kommentere saken offisielt sammen med Spencer, Microsoft-sjef Satya Nadella og det nye lederteamet under ledelse av Asha Sharma.

Den vanligvis svært kunnskapsrike The Verge-redaktøren Tom Warren delte det han visste om saken og skrev blant annet at den mye kritiserte 2024-kampanjen "This is an Xbox" - som hevdet at all elektronikk kunne være en Xbox i fremtiden - var hennes verk. Ifølge kilder hadde dette "fornærmet mange Xbox-ansatte internt", ettersom det i hovedsak oppfordret folk til ikke å kjøpe en Xbox.

Nå er det bevis for at Warren sannsynligvis hadde rett. På nettstedet Xbox Wire, hvor Microsoft legger ut alle sine pressemeldinger om Xbox, er alle spor etter kampanjen forsvunnet (takk Game Developer). Hvis du søker der i dag, kan du ikke engang finne noen tegn på at kampanjen noen gang har eksistert annet enn døde lenker, noe som tyder på at de var ekstremt misfornøyde med budskapet.

Sharma ser ut til å ville gjenopprette prestisjen til Xbox-maskinvaren, og vi kan nok forvente et helt annet budskap i tide til årets julehandel, men vi får vente og se hva det blir. Uansett vil ikke alt være en Xbox fra nå av.