ENCE annonserer planer om å fokusere på finske talenter, og skiller lag med sitt nåværende Counter-Strike 2 team

I en overraskende vending av hendelser har esportsorganisasjonen ENCE kunngjort at den går bort fra å ha et mer internasjonalt fokus og i stedet vil se på å sette søkelys på og fremheve spillere og talent fra hjemregionen Finland.

Denne avgjørelsen vil komme på bekostning av det nåværende Counter-Strike 2 -teamet som organisasjonen sysselsetter, ettersom vaktlisten og trenerstaben har blitt benket for å gi rom for å signere en ny runde med enkeltpersoner som først og fremst kommer fra Finland.

ENCE forklarer dette slik "Fokuset vårt fremover er klart: å gjenoppbygge et Counter-Strike-lag, der finsk talent vil være kjernen, og å utvikle neste generasjon finske stjerner. Vi tror at det å vende tilbake til røttene våre gjør at vi kan bygge et bærekraftig fundament for fremtiden, samtidig som vi styrker forbindelsen mellom ENCE og det finske Counter-Strike-samfunnet."

Vi vet ennå ikke navnene på personene som vil hjelpe ENCE med å nå sine finskfokuserte mål, men vi kjenner folkene som forlater teamet på grunn av denne endringen. Disse inkluderer følgende.



Viktor "sdy" Orudzhev



Paavo "podi" Heiskanen



Ryan "Neityu" Aubry



Maciej "F1KU" Miklas



Szymon "kRaSnaL" Mrozek



Niclas "enkay J" Krumhorn (trener)



Carmine "Fisic0" Lorusso (analytiker)



Og for de som lurer på, forlater Podi, til tross for at han er finsk, også laget da han "ønsker å forfølge Tier 1 Counter-Strike, og vi respekterer og forstår hans beslutning fullt ut."