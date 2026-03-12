Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

ENCE annonserer planer om å fokusere på finske talenter, og skiller lag med sitt nåværende Counter-Strike 2 team

Organisasjonen går bort fra et mer internasjonalt utgangspunkt for å konsolidere og ha et finsk fokus.

HQ

I en overraskende vending av hendelser har esportsorganisasjonen ENCE kunngjort at den går bort fra å ha et mer internasjonalt fokus og i stedet vil se på å sette søkelys på og fremheve spillere og talent fra hjemregionen Finland.

Denne avgjørelsen vil komme på bekostning av det nåværende Counter-Strike 2 -teamet som organisasjonen sysselsetter, ettersom vaktlisten og trenerstaben har blitt benket for å gi rom for å signere en ny runde med enkeltpersoner som først og fremst kommer fra Finland.

ENCE forklarer dette slik "Fokuset vårt fremover er klart: å gjenoppbygge et Counter-Strike-lag, der finsk talent vil være kjernen, og å utvikle neste generasjon finske stjerner. Vi tror at det å vende tilbake til røttene våre gjør at vi kan bygge et bærekraftig fundament for fremtiden, samtidig som vi styrker forbindelsen mellom ENCE og det finske Counter-Strike-samfunnet."

Vi vet ennå ikke navnene på personene som vil hjelpe ENCE med å nå sine finskfokuserte mål, men vi kjenner folkene som forlater teamet på grunn av denne endringen. Disse inkluderer følgende.


  • Viktor "sdy" Orudzhev

  • Paavo "podi" Heiskanen

  • Ryan "Neityu" Aubry

  • Maciej "F1KU" Miklas

  • Szymon "kRaSnaL" Mrozek

  • Niclas "enkay J" Krumhorn (trener)

  • Carmine "Fisic0" Lorusso (analytiker)

Og for de som lurer på, forlater Podi, til tross for at han er finsk, også laget da han "ønsker å forfølge Tier 1 Counter-Strike, og vi respekterer og forstår hans beslutning fullt ut."

Counter-Strike 2

