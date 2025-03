ENCE går ut av Rainbow Six: Siege esports

HQ

ENCE vil ikke gjenta sin posisjon på Rainbow Six: Siege European Pro League , da den finske esportsorganisasjonen nå har tatt beslutningen om å forlate esport og å forlate den konkurransedyktige scenen helt.

Valget har blitt bestemt som et "forretningsdrevet", noe som administrerende direktør Mika Kuusisto forklarer videre ved å legge til: "Vi har ikke klart å kommersialisere R6-virksomheten vår med det begrensede skinnsalget og partnerskapsmulighetene, og måtte ta en vanskelig beslutning om å forlate scenen for nå. Det har blitt klart at vi må være et R6Share-partnerteam for å kunne fortsette å investere i R6-scenen og bygge opp en bærekraftig drift på lang sikt."

Teamet som ENCE stiller med, vil fortsatt representere det på Malta Cyber Series VIII denne helgen, men teamet har også lov til å utforske alternativer andre steder og signere med nye team når de får en mulighet.

Daglig leder Niklas "Willkey" Ojalainen kommenterte også denne overraskende avgjørelsen ved å si følgende: "Ting går ikke alltid som man planlegger, og dessverre kan vi ikke fortsette i R6 selv om jeg personlig skulle ønske det. Teamet vårt hadde sin andel av opp- og nedturer, og de kvalifiserte seg til og med nesten til noen av de store arrangementene, men falt dessverre like før målstreken. Jeg håper virkelig at gutta får muligheten til å kvalifisere seg en dag, for det fortjener de, og jeg har bare gode ting å si om dem som mennesker og arbeidskolleger."