ENCE gjør betydelige endringer i startoppstillingen på Counter-Strike 2

HQ

Den finske esportsorganisasjonen ENCE har avslørt at den gjør en ganske betydelig endring i sin Counter-Strike 2 line-up. Laget har bestemt at den nylige skifer av middelmådige resultater ikke er gode nok, og i et forsøk på å rette opp det, har et par spillere blitt benket og et par forfremmet til den aktive vaktlisten.

Det er både Aleksander "hades" Miskiewicz og Paweł "dycha" Dycha som har blitt satt på benken, mens Paavo "podi" Heiskanen og Viktor "sdy" Orudzhev har blitt kalt opp fra benken for å erstatte dem i startoppstillingen.

Selv om hades og dycha teknisk sett fortsatt er en del av ENCE for øyeblikket, antyder ordlyden i denne kunngjøringen at begge til slutt også vil forlate laget, ettersom ENCE legger til, "Vi ønsker å uttrykke vår dypeste takknemlighet til dycha og hades for deres bidrag til ENCE."

Vi får se dette fornyede ENCE i aksjon på RES European Masters Fall som starter på fredag.