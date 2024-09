ENCE og Toronto Defiant er Overwatch Champion Series Stage 3-mestere

HQ

Den tredje fasen av Overwatch Champions Series har kommet til en slutt. Eller i det minste har det gjort det i EMEA og Nord-Amerika. De to arrangementene har sett de beste lagene i regionen konkurrere om en premiepott på $ 75,000 XNUMX og kvalifisering til sesongens fjerde og siste etappe, og med det i bakhodet har vi et par vinnere å merke oss.

For EMEA-regionen var det ENCE som gikk til topps etter å ha beseiret Virtus.pro i den store finalen. Dette resultatet ser laget hjem med $ 30,000 Circuit Points i premiepenger og en haug med som vil være nyttig når det gjelder seeding for slutten av sesongen internasjonalt Finals.

Når det gjelder Nord-Amerika, holdt Toronto Defiant av NRG Shock for å kreve nøyaktig de samme belønningene som ENCE.

Mens vi venter på at en annen stor turnering skal stenge i den asiatiske regionen, kan vi i det minste behandle Stage 3 -finalen som et godt eksempel på hvilke lag vi skal se opp for når de to regionene til slutt kolliderer igjen.