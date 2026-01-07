ENCE skiller seg av med to av sine Counter-Strike 2 -spillere, og signerer to nye stjerner

HQ

Den finske esportsorganisasjonen ENCE har gjort noen endringer i Counter-Strike 2 -oppstillingen når den forbereder seg på den travle 2026-sesongen. Laget har bestemt seg for å gå videre fra to stjerner og har heller ikke kastet bort tid på å fylle tomrommet, og har signert to andre spillere for å tette gapet.

Når det gjelder hvem som forlater ENCE, vil laget ikke lenger ha talentene Ville "myltsi" Vilkman og Rigon "rigoN" Gashi, og sistnevnte har til og med funnet et nytt hjem hos Eternal Fire. Ser vi på erstatningene, har både Maciej "F1KU" Miklas og Szymon "kRaSnaL" Mrozek blitt signert.

Vi vil se ENCE i aksjon veldig snart, ettersom laget vil være til stede på BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen når den er vert for den lukkede online-kvalifiseringsdelen fra 13. januar.