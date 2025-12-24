Enda en Grand Theft Auto VI forsinkelse vil ødelegge hypen, sier tidligere Rockstar-utvikler

HQ

I et merkelig, utopisk univers ville Grand Theft Auto VI allerede vært i våre hender nå. Den første traileren pekte riktignok mot en lanseringsdato i 2025, men få av oss forventet egentlig at det ville nå det tidsvinduet. Nå har vi sett at spillet har blitt skjøvet til mai 2026 og deretter til november neste år. En annen forsinkelse er mulig, som alt egentlig er, men tidligere Rockstar-animator Mike York tror ikke det vil skje. Han er også ganske glad i den nåværende utgivelsesdatoen, og tror Rockstar også vil være det.

"Jeg tror spillet vil bli utgitt i november 2026, da det er et godt tidspunkt for spillet å komme ut for Rockstar av flere grunner til å selge videospill. Hvis du vil selge en stor mengde videospill, er det den perfekte tiden for GTA 6 å komme ut med det som er en måned før jul, " sa han til Esports Insider (via Dexerto). "Vanligvis utsetter selskaper bare disse tingene en eller to ganger når de trenger det, så jeg tror det vil komme ut rundt den tiden."

Når det gjelder en forsinkelse, mener York at det kan være ødeleggende for spenningen rundt spillet. "Hvis Rockstar Games utsetter GTA 6 igjen, vil hypen rundt spillet nesten dø helt ut ... Alle vet at det ikke er noen nyheter, det er ikke noe å snakke om ... Det er et punkt der du forsinker noe så mye at du begynner å gjøre folk sinte"

Selv om vi absolutt ser Yorks poeng, og har sett spill tidligere som bare mister sitt publikum på grunn av en rekke forsinkelser eller bygger opp et uoppnåelig forventningsnivå, er dette GTA vi snakker om. Vi så Hollow Knight: Silksong tromme opp hype igjen to uker før lanseringen etter flere års stillhet, og Half-Life 3-spekulasjonene har vist at når folk tror de vil få noe de har ønsket seg lenge, vil de bli rasende for det.