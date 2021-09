Enda en Overwatch-sjef slutter i Activision Blizzard

HQ

I april kunngjorde plutselig Jeff Kaplan at han forlot Activision Blizzard, noe som fikk flere til å frykte for både Overwatch sin fremtid og Overwatch 2. Kveldens nyhet gjør ikke saken bedre.

Etter at Bloombergs Jason Schreier fortalte at hans veldig pålitelige kilder hevdet at Chacko Sonny, en av hovedprodusentene for Overwatch og utviklingslederne av Overwatch 2, vil fratre sin stilling hos Activision Blizzard på fredag har selskapet bekreftet dette. Dessverre sier ingen av partene noe om en erstatter eller hva han skal finne på fremover, så her blir det spekulasjoner en stund.