Endless Ocean Luminous er det tredje spillet i serien som hadde sin opprinnelse på Nintendo Wii, og som ikke har fått et nytt spill siden 2009, så ventetiden har mildt sagt vært lang for fansen. Personlig har jeg en dyp fascinasjon for havet og alt liv det rommer, så da dette ble annonsert for noen måneder siden bet jeg på med en gang.

Det er egentlig ikke så lenge siden jeg fikk somlet meg til å sjekke ut Endless Ocean-serien selv, altså på Wii, og selv om de første to spillene nå er over 15 år gamle føler jeg at jeg fikk mye mer ut av dem enn jeg har klart å få ut av Luminous.

Spillet består av to hoveddeler: Shared- og Solo Dives, samt en historiedel. Shared- og Solo Dives lar deg fritt utforske Veiled Sea enten alene eller sammen med opptil 29 andre spillere og skanne skapninger, løse gåter og finne skatter. Kartet forandrer seg også hver gang du starter en ny økt, og skapningene som befinner seg der - alt fra kjente og vanlige arter til antatt utryddede og til og med mytiske - varierer også. Historiedelen som brer seg utover flere kapitler er kun singleplayer og handler kort fortalt om at du må redde verdenskorallen ved å skanne skapninger og samle lys, eller såkalt Lumin, fra dem.

Hvis du kun er interessert i historiedelen blir du nok skuffet om du forventer å kunne sette deg ned og spille gjennom hele sulamitten uten forstyrrelser. Du må nemlig skanne et visst antall skapninger før du kan fortsette videre til neste kapittel. Det hadde ikke vært et problem for meg dersom dette antallet hadde vært innenfor rimelighetens grenser, men her ber spillet deg altså om å skanne mange hundre, noen ganger over tusen skapninger før du kan fortsette. Enkelte ganger består et kapittel bare av en kort dialog, og så er du ferdig... Og siden det "bare" er litt over 500 ulike arter i spillet kan du sikkert fint se for deg at det blir en del repetisjon.

Spillet er svært multiplayer-fokusert, og kanskje er det fordi jeg ikke har hatt muligheten til å teste multiplayer i det (ettersom det naturligvis ikke er tilgjengelig for allmennheten ennå da det ikke offisielt lanseres før torsdag) at jeg sitter med en følelse av at det er litt platt. På denne fronten er det også et hav (hihi) av muligheter for tilpasning av figuren din. Med oppsamlede poeng fra dykkereventyrene dine kan du kjøpe klistremerker, emotes og nye farger til våtdrakten din. Noen av disse gjenstandene er låst til visse achievements og rang, og gir altså ekstra skryteprivilegium når du endelig låser dem opp og kan vise dem frem til andre spillere.

Det er vanskelig å ikke sitte igjen med en slags museumsfølelse (se, men ikke røre) etter en del timer i spillet. Det er svært lite interaksjon med skapningene utenom å skanne dem for Lumin, få faktaopplysninger for de som er interessert i det og å få dem til å svømme sammen med deg (nødvendig for å løse visse gåter). Det er også uhyre sjeldent de forskjellige skapningene viser noe som helst tegn til reaksjon på din tilstedeværelse, og motsatt for så vidt, da din figur heller ikke reagerer på noe. I de forrige spillene var det i det minste en viss grad av trusselnivåer og et stressystem du måtte ta hensyn til, et oppgraderingssystem for bedre utstyr osv., og du kunne til og med interagere med skapningene ved å mate og klappe dem. Her er det ikke noe sånt i det hele tatt. Det er det samme utviklerstudioet som har laget dette, så jeg forstår egentlig ikke hvorfor de har valgt å utelate så mange av disse funksjonene.

Visuelt sett er spillet forholdsvis pent, tatt i betraktning de begrensningene som kommer med maskinvaren. Og det er enkelte områder som imponerer også som gir insentiv til å utforske fotomodusen som byr på grunnleggende funksjoner som filtre, muligheten til å velge mellom første- og tredjepersonsperspektiv og selfie-modus. Det er selvsagt mulig å zoome inn og ut også. Jeg savner imidlertid muligheten til å justere lyset, da dette ikke er mulig i noen som helst grad og gjør det vanskelig å få tatt det perfekte bildet.

Det hele fungerer ellers godt når det gjelder det tekniske, og jeg har ikke opplevd noen som helst problemer med dette. Kontrollene er stramme og det er lett å navigere gjennom undervannshuler, skipsvrak og hva det måtte være uten at kameraet begynner å tulle eller noe sånt.

Samlet sett gir Endless Ocean Luminous et ganske blandet inntrykk. Mens spillets fokus på multiplayer og tilpasningsmuligheter gir potensial for engasjerende samspill og sosiale interaksjoner lider historie- og singleplayer-delen av gjentakende oppgaver og manglende dybde. Jeg savner tidligere funksjoner som var tilstede i de forrige spillene, noe som dessverre bidrar til en følelse av tomhet og begrensning i utforskningen av undervannsverdenen.