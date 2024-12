Endre historiens gang med avansert teknologi i Kingmakers

HQ

På Day of the Devs i dag viste utvikleren Redemption Road Games og utgiveren tinyBuild nok en gang frem Kingmakers, spillet som lar deg entre en middelaldersk slagmark på en motorsykkel for å skape kaos og endre historiens gang.

Selv om det er et flott salgsargument i seg selv, er Kingmakers mer enn bare en gimmick. Spillet inneholder en kampanje der du prøver å sørge for at din side vinner en stor krig som utkjempes i middelalderen, og der du kan bruke alle verktøyene du har til rådighet, fra hagler og SUV-er til angrepshelikoptre og luftangrep.

Du kan gå ut i kamp alene eller sammen med venner i co-op. For de mer taktisk innstilte spillerne kan du også ta kommandoen over troppene dine på de enorme simulerte slagmarkene, der tusenvis av individuelle soldater deltar i sine egne blodige kamper.