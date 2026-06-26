Enshrouded 1.0 kommer til PS5 og PC i oktober

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Keen Games, utvikleren bak det populære overlevelsesspillet « Enshrouded », har avslørt at versjon 1.0 lanseres for PC og PS5 i oktober. Etter mer enn to år i Early Access er det snart tid for « Enshrouded »-spillere å få den fullstendige versjonen av spillet, men Xbox Series X/S-spillere må vente litt lenger.

Mens PC- og PS5-versjonene av Enshrouded får en 1.0-lanseringsdato den 15. oktober, må Xbox Series X/S-spillere nøye seg med et lanseringsvindu på våren 2027. «Da vi nærmet oss lanseringen, bestemte vi oss for at det ville kreve ekstra tid å oppnå det kvalitets- og ytelsesnivået vi forventer på Xbox. Vi ønsker aldri å forhaste en plattformlansering eller gå på akkord med kvaliteten. Utviklingen av Xbox-versjonen går jevnt og trutt, og vi planlegger å gi Xbox-spillere « Enshrouded » våren 2027,» forklarte Jan Jöckel, administrerende direktør i Keen Games.

Enshrouded Spillet ble først lansert i januar 2024 i Early Access. Dessverre opptok Palworld samtidig alles oppmerksomhet med overlevelsesspill. Men etter hvert har folk raskt innsett at Enshrouded er et flott spill i en elsket sjanger, og Keen Games har levert den ene store oppdateringen etter den andre i forkant av 1.0. Vi får høre mer om nøyaktig hva som kommer med 1.0-lanseringen senere i sommer.