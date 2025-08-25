Ensom overlevende etter den australske soppmorderen Erin Patterson: Hun "etterlot meg halvt i live"

HQ

Siste nytt om Australia Ian Wilkinson, den eneste overlevende etter den australske soppmorderen Erin Patterson, fortalte mandag i retten om de dyptgripende konsekvensene av forgiftningen som tok livet av tre av hans slektninger og etterlot ham med en følelse av å være "halvt i live".

"Det er en forferdelig tanke å leve med, at noen kunne bestemme seg for å ta livet av henne. Jeg føler meg bare halvt i live uten henne", sa han, den eneste overlevende gjesten på en lunsj der tre av hans slektninger døde, og brøt sammen i tårer da han holdt sin forklaring.



Den dømte programlederen serverte retter som inneholdt giftig sopp, noe som førte til at han ble innlagt på sykehus i flere måneder og slet med tapet av sin kone. Han beskrev at han bare følte seg "halvt i live" siden hendelsen og etterlyste en tilståelse fra gjerningsmannen, med vekt på tilgivelse.

Retten fikk også høre uttalelser om den varige effekten på barna i familien, hvis hjem ble knust av hendelsene. Dommen skal etter planen avsies i begynnelsen av september, og det forventes livsvarig fengsel, selv om hennes forsvarer ønsker en periode uten prøveløslatelse.