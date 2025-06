Envy går inn i konkurranse Rainbow Six: Siege

HQ

Esports-organisasjonen Envy lovet en kunngjøring for noen dager siden, og den skuffet absolutt ikke. I sitt forsøk på å gjenta sin rolle som et av de største esportslagene rundt om i verden, har nå Envy også signert en Rainbow Six: Siege -liste, og lagt til syv personer i sine rekker og som vil konkurrere i North American League.

Listen består av tidligere spillere og ansatte fra JJ and Co. Dette betyr at vi kan forvente at James "JJBlazt" Letkovsky, Nick "Snake" Janis, "Emilio", Riley "Rival" Killen, Shawn "Twiizt" Testa, trener Rostyslav "ArcherOmix" Holoshchuk og analytiker Daniel "Lucan" Largent alle repper Envy's farger fremover.

Når det gjelder når Envy vil gjøre sin Rainbow -debut, vil NAL starte 12. juni, og vil se lag som kjemper om plasser i spillets Esports World Cup -turnering i august.