Envy kunngjør pause i sin Marvel Rivals -operasjon

Det ser ut til at konkurransedyktig Marvel Rivals er ved et vendepunkt. Selv om det er planer om en stor overhaling av esport i 2026, tegner de nylige beslutningene fra store organisasjoner ikke akkurat et lovende bilde for fremtiden for spillet.

Vi sier dette da 100 Thieves nylig droppet hele Marvel Rivals -teamet, en beslutning som er mykgjort ved å hevde at den vil fortsette å være en "fortropp i økosystemet" fremover, men en likevel merkelig beslutning for en organisasjon hvis den har til hensikt å være en sentral aktør i esporten neste år.

Nå har nøyaktig samme situasjon oppstått med Envy, da det nordamerikanske laget har bestemt seg for å "pause" sin Marvel Rivals -operasjon, slippe hele sin konkurransedyktige vaktliste og deretter love å holde øye med økosystemet når det utvikler seg. Igjen, en merkelig beslutning for ethvert lag som har store ambisjoner på denne konkurransescenen ...

Envy har sagt at alle spillerne på Marvel Rivals nå står fritt til å utforske andre alternativer, og at "vi håper å se Envy Rivals komme tilbake."