Envy, Spacestation og NTMR offentliggjør sine konkurranselister på The Finals

For å avslutte 2025 for noen dager siden bestemte tre store esportsorganisasjoner at tiden var inne for å gjøre store endringer i deres konkurransedyktige The Finals -tropper. 30. desember, omtrent samtidig, Envy, Spacestation, og NTMR bestemte seg hver for å gi ut sine vaktlister for esport, med avgjørelsen tilsynelatende ikke å være slutten på deres tid i esport.

For Envy, "swako", "stewj", "stn2k" og "Bizzy" ble alle løslatt, med Spacestation i stedet for å la "Graduating", "lamp", "n0rmalize" og "Hogz" avreise. På NTMR er det bare "UNI" og "Gremlin" som har forlatt laget, mens "Lasagna" blir værende på NTMR i overskuelig fremtid.

Den nøyaktige grunnen til å gå i en annen retning er ikke eksplisitt forklart, men ingen av kunngjøringene er formulert slik at lagene ser ut til å forlate esporten helt. Med dette er tilfelle, forvent nyheter om oppdaterte vaktlister i fremtiden.