Envy vender tilbake til Halo med ny konkurransedyktig tropp

Envy har ikke vært en del av den konkurransedyktige Halo verden siden 2021, til en viss grad på grunn av det faktum at organisasjonen ble absorbert i OpTic Gaming i noen år. Nå som Envy er tilbake i drift, ønsker imidlertid laget å komme tilbake til esportscenene som det tidligere hadde forlatt, og dette inkluderer Halo.

Envy har kunngjort sitt første Halo -lag siden 2021. Troppen består av fire spillere og en trener, med mye av laget som tidligere var fra Team Reciprocity. Når det gjelder hvem som er en del av denne oppdaterte Envy, ser troppen ut til å være følgende:



Ethan "Precision" Friese



Jason "Descendant" Morales



Spencer "Piggy" Thomas



Jackson "Yakzn" Johnson



Nick "Thug Nasty" Lavid som trener



Envy har ikke deltatt i Halo Championship Series etter at den gikk over til Halo Infinite, men det er utvilsomt her vi vil finne organisasjonen i fremtiden, kanskje til og med på den kommende Dallas Open.