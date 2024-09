Epic forklarer hvordan du kan tjene godbiter for å se FNCS Global Championship denne helgen

HQ

Denne helgen vil slutten på 2024 Fortnite Championship Series komme til en slutt da 2024 Championship er satt til å bli avholdt og se 100 spillere delta og dukke opp på Dickies Arena i Fort Worth, USA for å kjempe om en del av en premiepott på $ 2,002,000. Med arrangementet som avholdes mellom 7. og 8. september, har Epic Games nå avslørt hvordan seerne kan tjene litt kosmetikk i spillet for å se live-handlingen.

Forutsatt at du har koblet Twitch eller YouTube -kontoen din til Epic Games -kontoen din, trenger du bare å stille inn en times handling om dagen for å sikre deg godbitene. Her er hva som tilbys og når det låses opp :



Se på i 30 minutter på dag 1: Glimmering Trophy Emoticon



Se på i 1 time på dag 1: Renzo i profilspray



Se i 30 minutter på Dag 2: Renzos Victory Crest-emotikon



Se i 1 time på dag 2: Kunos kontemplasjonsspray



Kommer du til å sjekke ut Championship 2024 for å legge til disse godbitene i Locker?