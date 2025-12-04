Epic Games avslører den første konkurransedyktige Fortnite -serien kun for mobil

HQ

Epic Games Epic Games har tydelig lagt merke til hvor stor e-sport er på mobil, med titler som PUBG: Mobile og Mobile Legends: Bang Bang som dominerer. For å utnytte dette, har en ny mobilkonkurransedyktig Fortnite turnering blitt avslørt, med dette som Fortnite Mobile Series og kjører ved siden av hoved Fortnite Championship Series.

Til å begynne med kan vi forvente at et Blitz Royale -arrangement vil bli avholdt der $ 1 million tilbys. Dette vil inneholde et format der Open kvalifiseringer arrangeres i desember og gjennom 2026, og deretter etterfulgt av en Mobile Championship der de 16 beste spillerne fra hele verden vil delta på et arrangement der $ 200,000 XNUMX vil bli tilbudt.

Den første månedlige Open -turneringen starter allerede i morgen, 5. desember, med runder og kvalifiseringer i løpet av helgen som følger (dvs. 6. og 7. desember), og vil deretter bli fulgt av et speilvendt arrangement neste helg (12.-14. desember). Dette vil være formatet som januar og februar Opens følger også, med det forbehold at det vil være action hver eneste helg i løpet av disse månedene.

Med disse arrangementene som kommer opp, vil du delta i Fortnite Mobile Series?