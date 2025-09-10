esports
Fortnite
Epic Games legger ut planene for 2026 Fortnite Championship Series
Duoer vil være temaet neste år, med flere turneringer og serier planlagt.
HQ
Nå som 2025-sesongen er i bøkene for Fortnite Championship Series, er det store spørsmålet hvordan 2026-sesongen ser ut. Epic Games har allerede delt en oversikt over hva du kan forvente, og det ser ut til å være nok en spennende liste over aktiviteter.
Totalt sett vil den kommende sesongen bruke et duo-format, og når det gjelder hva slags arrangementer vi kan forvente, blir vi fortalt at følgende vil bli omtalt :
- FNCS Mid-Season LAN
- Reload Elite Series LAN
- $ 1M mobilserie
- Rangert 2.0
- Pro-Am vender tilbake
- LAN vender tilbake til Europa
Ingen datoer eller mer nøyaktig informasjon har blitt delt for øyeblikket, men det er i det minste noe interessant å se fremover mot når vi nærmer oss og til slutt passerer inn i 2026.