Epic Games og Unity inngår samarbeid for å bringe Unity-spill til Fortnite

Epic Games og Unity har blitt enige om en massiv avtale som vil se de to eierne av spillutviklingsplattformene samarbeide tilsynelatende til fordel for begge parter. Unity-spill vil komme til Fortnite, noe som gir spillerne enda flere alternativer i det enorme utvalget av brukerskapt innhold i spillet, og Unreal Engine vil bli brakt til Unitys handelsplattform, noe som gir utviklere flere valgmuligheter når det gjelder å administrere priser, markedsføring og mer.

Detaljene ble stryket ut i et innlegg på Unreal Motors nettsted, der både Unity-president og administrerende direktør Matt Bromberg samt Epic Games-sjef Tim Sweeney roste samarbeidet. "Vi er glade for å samarbeide med Epic Games for å skape flere muligheter for spillutviklere over hele verden", sier Bromberg. "Valgfrihet og åpne systemer skaper vekst for alle i spilløkosystemet."

"Akkurat som i nettets barndom, mener vi at selskaper må samarbeide for å bygge det åpne metaverse på en måte som er interoperabel og rettferdig", la Sweeney til. "Ved å jobbe sammen med Unity hjelper vi utviklere med å bygge morsomme spill, nå ut til et større publikum og oppnå suksess."

Vi forventer flere detaljer om dette enestående partnerskapet neste år, hvor utviklere bedre vil forstå hvordan dette kan påvirke dem.