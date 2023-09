Epic Games sier opp 870 ansatte

HQ

Fortnitesom er verdens mest populære onlinespill, har ikke nådd de inntektene som Epic Games hadde forventet for 2023 og har heller ikke vokst i det tempoet som var forventet, noe som nå har ført til at selskapet har sagt opp hele 870 ansatte.

Dette til tross for at de i tillegg til Fortnite lisensierer ut sin egen grafikkmotor, Unreal Engine, til over 1500 forskjellige utviklere og dermed selvfølgelig drar inn masse penger hvert år, bare der. Epic -sjef Tim Sweeney skriver i en intern e-post at selskapet i lang tid nå har brukt mer penger enn de har tjent, noe som nå får en slutt med avgangen til nesten 900 ansatte.

Epic Games' administrerende direktør Tim Sweeney:

"Vi har en stund nå brukt mye mer penger enn vi tjener. Jeg har lenge vært optimistisk med tanke på at vi skulle klare denne overgangen uten oppsigelser, men i ettertid ser jeg at det var urealistisk."

I samme åndedrag er det også klart at de neste uke sier opp ytterligere 250 personer ved å avvikle og legge ned sideprosjektene Bandcamp og PR-firmaet Superawesome.

Takk, Bloomberg.