Epic Games Store starter sommersalget, og gjør Civ VI og alle DLC-ene gratis

HQ

Epic Games Store Summer Sale har kommet. Hvis du er ute etter å få noen rabatter på nyere spill og gamle favoritter, har du sjansen nå, da du kan få tak i mange store titler for mindre enn standardkostnaden.

Epic har også sparket i gang sommersalget, og har gjort Civilization VI og alle DLC-ene gratis via spillets Platinum Edition. Mens Civ VI ble gjort gratis på Epic tidligere, var det bare basisspillet, mens dette tilbyr den fulle opplevelsen.

Epic Rewards-programmet tilbyr også 20% fra nå og frem til 31. august på spill kjøpt gjennom butikken, noe som betyr at du kan få deg en bedre rabatt på ditt neste kjøp etter å ha fått noe til deg selv. Det er verdt å merke seg at selve sommersalget avsluttes 31. juli.

Når det gjelder rabatterte spill, er det mange titler du ville ha funnet på Steam-salget tidligere denne måneden, inkludert Clair Obscur: Expedition 33 med 10 % rabatt, Assassin's Creed Shadows med 25 % rabatt og Marvel's Spider-Man 2 med 20 % rabatt. Med Epic Rewards kan du gjøre disse rabattene litt dypere, men jeg sier at den virkelige stjernen i showet her er 30% avslag på MindsEye. Build a Rocket Boy's flop-shooter kan ha vært årets mest kritikerroste spill så langt, men hvis nysgjerrigheten blir bedre av deg, kan vi bare anbefale at du i det minste kjøper det på salg.