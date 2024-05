Epic Games viser frem Fortnite's Fallout og Mad Max-lignende Wrecked-sesong

HQ

Det er mange likheter mellom Bethesdas Fallout -univers og George Millers Mad Max -univers, og hvis du var i tvil om det, viser den nyeste Fortnite -sesongen hvor godt de to universene kan kombineres.

Sesongen som nå er tilgjengelig på Wrecked har et Wasteland tema. Dette inkluderer mange ørkensteder å utforske og for Fallout -folket et Power Armor -antrekk som kan låses opp og brukes i spillet, samt Nuka Cola -flasker å drikke fra. Selv om det ikke har vært noen eksakt omtale av Mad Max ennå, tyder det faktum at de nye stedene har en punk-vibe og hvordan det ser ut til å være stor vekt på skremmende utseende kjøretøy, alt tyder på at Mad Max-relaterte godbiter vil komme etter hvert.

Som i andre crossovers, Marvel gjør en retur ved å bringe Magneto til spillet som et antrekk, som kan tjenes som Power Armor kosmetisk gjennom denne sesongens kamppass.

Fortnite's Wrecked sesongen vil løpe til midten av august, og du kan se den filmatiske lanseringstraileren nedenfor og finne alle de mindre endringene i lappnotatene her.