Epic saksøker Google og Samsung for ulovlig blokkering av konkurranse fra tredjepartsbutikker

Etter å ha vunnet en så som så seier mot Apple i den lange rettssaken mot iPhone-produsenten på grunn av avgiftene Apple krevde gjennom sin obligatoriske AppStore, noe som reduserte fortjenesten Epic gjorde med Fortnite, retter Epic seg nå mot den andre giganten i mobilmarkedet av en lignende grunn: Google og Samsung.

Epic Games har kunngjort at de går til sak mot de to selskapene på grunn av koordinert innsats for å blokkere konkurranse i appdistribusjon på Samsung-enheter med Samsungs standardinnstilte Auto Blocker-funksjon.

Auto Blocker er en innstilling som Samsung introduserte på sine mobile enheter i oktober 2023 som en opt-in-funksjon som deaktiverer brukerens mulighet til å installere apper fra andre kilder enn Google Play Store og Samsung Galaxy Store. Den ble imidlertid endret i juli 2024, slik at den nå er standardinnstillingen.

Selv om du kan deaktivere den, krever den at brukerne endrer enhetsinnstillingene før de kan laste ned og installere apper fra tredjeparts appbutikker eller nettet, noe som avskrekker mange brukere og, etter Epics mening, "sementerer Google Play Store som det eneste levedyktige alternativet og opprettholder Googles monopolmakt, noe som påvirker utviklere og forbrukere".

Epic viser til en amerikansk distriktsdomstols avgjørelse etter juryens dom i en tidligere sak mot Google, der det ble hevdet at Googles appbutikkpraksis er ulovlig, inkludert de ulovlige avtalene Google inngår med telefonprodusenter som Samsung, en slags allianse uten konkurranse som hovedsakelig er til fordel for Google og til skade for tredjepartsbutikker som Epics egen.

I august 2024 lanserte Epic Games Epic Games Store, sin egen butikk, over hele verden på Android-enheter (Google) og også på iOS-enheter i Europa, takket være en europeisk Digital Markets Act (DMA) som ble godkjent i 2022.

Det er gjennom den butikken du kan laste ned Fortnite og også Rocket League og Fall Guys på mobil, men med denne typen autoblokkere er det vanskeligere å få tilgang til butikken, og sannsynligvis vil den forbli skjult for mange brukere.