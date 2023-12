Epic vant frem da juryen avgjorde at Google har app-monopol

HQ

Både Apple og Google, og stort sett alle andre appbutikker (med den billigere Epic Games Store som et sjeldent unntak), tar vanligvis en andel på rundt 30 % av alt salg. Epic har forsøkt å omgå dette i Fortnite ved å legge til en egen butikk, noe Google motsatte seg. Dette har ført til flere år i retten for å få saken avgjort.

Til slutt har juryen nå bestemt at Epic har vunnet i stort sett alle instanser, ettersom Google faktisk driver et appmonopol. Google vil imidlertid prøve å anke avgjørelsen, så saken er ikke helt over ennå, men Epic sier i en offentlig uttalelse:

"Dagens dom er en seier for alle apputviklere og forbrukere over hele verden. Den beviser at Googles appbutikkpraksis er ulovlig, og at de misbruker monopolet sitt til å ta ublu gebyrer, kvele konkurransen og redusere innovasjonen."

Saken har mange likhetstrekk med Apple-saken som Epic tapte for noen år siden. The Verge har intervjuet Epic-sjefen Tim Sweeney (vel verdt å lese) om dette for å høre hva han mener om Apple, som han fortsatt mener har monopol:

"Jeg tror ikke Apple-saken ville vært mindre interessant hvis vi kunne se alle de interne tankene og overveielsene deres, men Apple skrev det ikke ned, mens Google gjorde det. Du vet, jeg synes Apple er... det er litt uheldig at Apples konkurransebegrensninger på mange måter er absolutte. Du skal ikke ha en konkurrerende butikk på iOS, og du skal ikke bruke en konkurrerende betalingsmetode. Og jeg mener at Apple burde bli utsatt for minst like streng antitrustkontroll som Google."

Sweeney sammenligner også Apple og Google med Microsoft, som ble stilt for retten flere ganger for antitrustformål for to tiår siden, og mener faktisk at de er verre:

"Jeg vil si at dette er det som har skuffet meg mest med Apple og Google: Selv på toppen av kartellrettssaken mot Microsoft var Microsoft fantastisk for utviklere. Microsoft har alltid vært fantastisk mot utviklere, de har alltid vist respekt, gitt utviklerne gode tilbud og behandlet dem som partnere. Så selv da Microsoft knuste konkurrentene, var utvikleropplevelsen utmerket.

Både Google og Apple behandler utviklere som motstandere - de prøver å angripe inntektsstrømmene våre og hindre oss i å konkurrere med produktene deres."

Vi antar at Googles tap vil føre til at flere spillutviklere og utgivere åpner egne butikker på Android for å omgå Google-avgiften. Microsoft har også planer om å starte en mobilbutikk ganske snart, og vi antar at dette kan påvirke dem også.