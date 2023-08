Er dette det første virkelige bildet fra GTA VI?

HQ

Lekkasjene fra Rockstar om det kommende Grand Theft Auto VI fortsetter, og det finnes nå rikelig med informasjon om det vi utvilsomt kan kalle tidenes mest etterlengtede actionspill. Det vi vet så langt er at spillet utspiller seg i nåtiden og i Florida med Miami som sentrum.

Ifølge de lekkede kartbildene skal spillverdenen være mer enn fem ganger (!) så stor som Los Santos i GTA V, og vi kommer til å hoppe mellom en mannlig og en kvinnelig karakter hvis historie skal ligne en "moderne versjon av Bonni og Clyde".

Det snakkes om at Rockstar har tatt inn mange forskjellige rollespillsystemer, at man kan kjøpe eiendommer, besøke 1000 % flere bygninger og steder (på innsiden) og at sivile vil bli styrt av et helt nytt AI-system som Rockstar har jobbet med i nesten fire år, og som ifølge innsidekilder vil "revolusjonere" spillverdenen. Nedenfor finner du det "første bildet" fra spillet som viser den kvinnelige hovedpersonen og en svært imponerende lyssetting.

Det ryktes at GTA VI vil bli annonsert på GTA Onlines tiårsjubileum, som er 1. oktober 2023, noe som høres sannsynlig ut.

Hva synes du om bildet nedenfor?