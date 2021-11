Er Mass Effect Legendary Edtition på vei til Xbox Game Pass?

HQ

Mass Effect Legendary Edition ble sluppet i mai og fikk ganske gode anmeldelser, og klarte dermed å gjenopprette i hvert fall noe av tilliten til både serien og Bioware, som begge har slitt med kvalitet i lang tid.

Nå ser det ut til at det er på tide for betydelig flere spillere å nyte den remastrede trilogien, ettersom den Polske Xbox Store-siden for Mass Effect Legendary Edition tydelig viser at det er en Xbox Game Pass-tittel... hvilket det dog ikke er, ennå i hvert fall. Siden det er et EA-spill betyr det nok at det er i ferd med å bli lagt til deres abonnementstjeneste EA Play - som også er en del av Xbox Game Pass Ultimate.

Det kan selvsagt helt enkelt være en feil, men det er lov å krysse fingrene for at det ikke er det. Surf over hit for å lese Eiriks anmeldelse av Mass Effect Legendary Edition.