Er PC-en din klar for Crimson Desert?

HQ

Hadde det ikke vært for et visst Rockstar-spill, ville få ha klaget over at vi kalte Crimson Desert for årets heteste tittel. Nå er det "bare" nummer to på den listen, og det kommer faktisk ut om mindre enn to uker.

Pearl Abyss mener nå at det er på høy tid at vi får vite hva vi kan forvente av spillet når det gjelder ytelse, og de leverer ikke bare PC-krav - de forteller oss også hva konsollspillere kan se frem til, samt hvordan det vil kjøre på Mac og til og med ROG Xbox Ally for de som ønsker å spille på farten.

I et Instagram-innlegg spesifiserer de hva som gjelder, og vi mistenker at alle vil være rimelig fornøyde (forutsatt at all informasjonen er korrekt). For Xbox Series S antar vi at 30 bilder per sekund og 1080p vil være det mest populære alternativet, men for PlayStation 5 og Xbox Series X er det en oppskalert 4K-modus (fra 1280p) som kjører med 40 bilder per sekund komplett med raytracing, og det er også en Performance-modus for de som vil ha 60 bilder per sekund for enhver pris - samt litt ekstra for de med Playstation 5 Pro.

For PC er det listet opp en rekke alternativer, som ser overraskende rimelige ut, bortsett fra selvfølgelig for de som ønsker å kjøre i Ultra-modus. I så fall trenger du et AMD Radeon RX9070 XT eller Nvidia Geforce RTX 5070 Ti. Sjekk ut alle spesifikasjonene nedenfor.

Den 18. mars kl. 22.00 GMT / 23.00 CET er det tid for vår anmeldelse, hvor vi vil fortelle deg om Crimson Desert lever opp til hypen. Dagen etter, 19. mars, er det premiere.