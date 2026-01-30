Er PC-en din klar for Nioh 3 neste uke?

HQ

Nå er det bare en uke igjen til det er på tide å komme i gang med Nioh 3, som slippes til både PC og PlayStation 5 den 6. februar. Vi vet allerede at vi får utforske både ninja- og samurai-inspirerte spillestiler mens vi prøver å beseire tøffere yokai enn noen gang før.

At det blir et stilig eventyr var åpenbart, men hva slags datamaskin trenger vi for å oppleve dette spillet hvis vi planlegger å spille PC-versjonen? Koei Tecmo har nå avslørt nettopp det, og nedenfor finner du de nødvendige spesifikasjonene. Hvis du vil prøve det selv, er det også en ny demo tilgjengelig for nedlasting for å få en forsmak på hvor godt det fungerer.

Minimum:



Krever en 64-biters prosessor og operativsystem



OS: Windows 11



Prosessor: AMD Ryzen 5 2600 6 kjerner / 12 tråder eller høyere, Intel Core i5-10400



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6 GB, Nvidia GeForce GTX 1060 VRAM 6 GB



DirectX: Versjon 12



Lagringsplass: 125 GB tilgjengelig plass



Lydkort 48000 Hz 16bit stereo



Anbefales: