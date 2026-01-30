nyheter
Nioh 3
Er PC-en din klar for Nioh 3 neste uke?
Nå som systemkravene er offentliggjort for både minimum og anbefalt, kan vi bare håpe at det er virkelig godt optimalisert.
Nå er det bare en uke igjen til det er på tide å komme i gang med Nioh 3, som slippes til både PC og PlayStation 5 den 6. februar. Vi vet allerede at vi får utforske både ninja- og samurai-inspirerte spillestiler mens vi prøver å beseire tøffere yokai enn noen gang før.
At det blir et stilig eventyr var åpenbart, men hva slags datamaskin trenger vi for å oppleve dette spillet hvis vi planlegger å spille PC-versjonen? Koei Tecmo har nå avslørt nettopp det, og nedenfor finner du de nødvendige spesifikasjonene. Hvis du vil prøve det selv, er det også en ny demo tilgjengelig for nedlasting for å få en forsmak på hvor godt det fungerer.
Minimum:
- Krever en 64-biters prosessor og operativsystem
- OS: Windows 11
- Prosessor: AMD Ryzen 5 2600 6 kjerner / 12 tråder eller høyere, Intel Core i5-10400
- Minne: 16 GB RAM
- Grafikk: AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6 GB, Nvidia GeForce GTX 1060 VRAM 6 GB
- DirectX: Versjon 12
- Lagringsplass: 125 GB tilgjengelig plass
- Lydkort 48000 Hz 16bit stereo
Anbefales:
- Krever en 64-biters prosessor og operativsystem
- OS: Windows 11
- Prosessor: AMD Ryzen 5 5600X 6 kjerner / 12 tråder eller høyere, Intel Core i5-10600K
- Minne: 16 GB RAM
- Grafikk: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12 GB, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8 GB
- DirectX: Versjon 12
- Lagringsplass: 125 GB tilgjengelig plass
- Lydkort 48000 Hz 16bit stereo