Er PCen din klar for Gotham Knights?

HQ

Gotham Knights kan dessverre ikke kjøre mer enn 30 bilder i sekundet på PlayStation 5 og Xbox Series, noe som er merkelig siden det opprinnelig var ment å utgis på forrige generasjons konsoller også. Men hvordan ser det ut for PC-spillere da? Vel, kravene som er publisert på Steam avslører at det faktisk er mulig å spille med 60 bilder i sekundet - men at det vil kreve en del.

For å kjøre Gotham Knights i "bare" 1080p med 60 bilder i sekundet, trenger du minst et RTX 2070 eller Radeon RX 5700 XT-grafikkort, i tillegg til 16 GB RAM Og en Ryzen 5 5600X eller i7-10700K-prosessor. Lavere innstillinger krever selvfølgelig mindre, men dette betyr at du ofrer mye grafikk for det som generelt anses å være et forventet ytelsesnivå.

Minimum:



OS: Windows 10 64-bit



Processor: AMD Ryzen 5 3600 (3.60 GHz) eller Intel Core i5-9600K (3.7 GHz)



Memory: 8 GB RAM



Graphics: AMD Radeon RX 590 eller Nvidia Geforce GTX 1660 Ti



DirectX: Version 12



Storage: 45 GB available space



Additional Notes: 1080p / 60fps / Low Quality Settings



Anbefalt:



OS: Windows 10 64-bit



Processor: AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) eller Intel Core i7-10700K (3.8 GHz)



Memory: 16 GB RAM



Graphics: AMD Radeon RX 5700 XT eller Nvidia Geforce RTX 2070



DirectX: Version 12



Storage: 45 GB available space



Additional Notes: 1080p / 60fps / High Quality Settings



Warner har ennå ikke sagt hva som skal til for å kjøre spillet i 1440p, 4K eller med høy/ultra grafikkinnstillinger, men det er klart at det vil kreve noen ganske kraftige komponenter.