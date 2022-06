Er Sackboy: A Big Adventure også på vei til PC?

HQ

Nylig ble det avslørt at studioet Nixxes jobber med å bringe Spider-Man til PC, og dette er bare et ledd i en lengre kjede av prosjekter som skal sørge for at flere PlayStation-eksklusiver lander på PC-plattformen. Steam-databasen ble også nylig oppdatert med et nytt spill under kodenavnet Oregon, som tyder på å være Returnal. Det ser nå ut til å være bevis på at også Sackboy: A Big Adventure snart vil begi seg ut på samme reise.

På Reddit har en bruker tilsynelatende fått fingrene i skjermbilder fra PC-versjonen av spillet, og ikke bare det, samme bruker har angivelig overlevert bevis til moderatorene i tråden, som sier at det virker troverdig.

Bildene viser kontroller-innstillinger med tastatur-inputs, samt diverse grafikkinnstillinger man vanligvis får i PC-spill.

Du kan se bildene her: