Returnal er på vei til PC

Med Horizon: Zero Dawn, God of War og Uncharted: Legacy of Thieves Collection har Sony allerede vist at de vil satse mye mer på PC fremover, og den siste har vi hørt at fokuset forsterkes ytteligere. Nå virker det som om tiden har kommet for et annet elsket spill å ta turen over fra konsoll til PC.

Steam sin database har nemlig blitt oppdatert med et ny spill som går under kodenavnet Oregon, men med referanser til Helios, Atropos, Tower of Sisyphus og litt annet er det ingen tvil om at dette dreier seg om Housemarque sitt fremragende Returnal. Dessverre er det vanskelig å si når PC-utgaven kommer, men det blir nok ikke før høsten siden Uncharted-samlingen lanseres på PC i juni om alt går som planlagt.