Er Star Wars med i Kingdom Hearts IV?

HQ

Square Enix har fra første stund vist at de har et meget godt forhold til Disney siden Kingdom Hearts-spillene får lov til å bruke en drøss med kjente figurer og universer fra gigantselskapet sin samling. Derfor var det mange som håpet på å få se noe fra Star Wars i Kingdom Hearts III etter at Disney skaffet seg rettighetene. Dette ble aldri en realitet, men nå tror og håper fansen at vi får se Star Wars i Kingdom Hearts IV.

For det tok ikke mange minuttene fra Square Enix annonserte Kingdom Hearts IV i går til mange la merke til noe interessant rundt 4 minutter og 41 sekunder i traileren. Øverst til høyre i scenen med den frodige skogen ser vi tross alt noe mekanisk som fascinerende nok har en form som kan minne om foten til en AT-ST fra Star Wars-universet. At skogen i tillegg minner litt om Endor, månen hvor vi ser ewokene kjempe mot de kyllingaktige maskinene, gir jo enda større håp selv om foten i mine øyen virker litt liten til å være en AT-ST. En interessant teorie er det likevel, og bare dette får meg til å stille følgende spørsmål:

Hvilke Disney-universer håper du vi får se i Kingdom Hearts IV?