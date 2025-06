Eric Kripke er livredd for å lage The Boys finale

HQ

Det er ganske enkelt å begynne en TV-serie, spesielt når det gjelder noe som The Boys. Du får folk med deg, gir dem en verden som er helt ulik deres egen. Å fortsette serien igjen virker ganske enkelt, men å avslutte den? Det er en helt annen sak.

I en samtale med The Night Agent-showrunner Shawn Ryan på Sonys Creator to Creator-show, The Boys avslørte showrunner Eric Kripke hvor redd han er for å lage finalen. "Jeg er ganske redd for en seriefinale," sa han. "Du kan telle på én, kanskje to hender de virkelig store seriefinalene."

"Motsatt er kirkegården full av forferdelige [finaler]," fortsatte Kripke. "Du kan ha den beste serien ... men hvis du stikker den slutten og det er det som sender alle ut på parkeringsplassen, tenker de 'åh, kanskje den serien ikke var så bra'."

En som ikke er like livredd som Kripke er The Boys medforfatter Darick Robertson, som i et intervju med oss under Comicon sa at han er veldig spent på å se hvordan serien blir. I stedet for å lure på hvem som dør i slutten, er han mer opptatt av hvem som overlever.