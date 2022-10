Erstatteren svarer på Bayonetta 3-bråket

HQ

Forrige helg bestemte altså Hellena Taylor seg for å avsløre hvorfor hun ikke kommer tilbake som hovedrollen i Bayonetta 3, og selv om de fleste forståelig nok har medfølelse for at hun ønsket bedre betalt er det flere som har kritisert henne for å i samme slengen snakke om erstatteren sin. Nå har sistnevnte sagt hva hun mener til en viss grad.

Jennifer Hale, som altså har overtatt som hovedrollen i Bayonetta 3, skriver på Twitter at hun i kjent stil kjemper for enhver skuespiller til å få bedre betalt og gode arbeidsforhold i spillindustrien, men at hun ikke kan si stort mer enn det på grunn av taushetserklæringene Taylor ikke hadde noen problemer med å bryte. Derfor nøyer hun seg i stedet med å fremheve at det er veldig mange talentfulle folk som har lagt mye blod, svette og tårer i det kommende spillet, så hun håper at få følger Taylor sin bønn om å boikotte det. Til slutt håper hun at denne situasjonen som nå har oppstått løses på en fin og respektfull måte.