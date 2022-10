Skuespiller ber oss boikotte Bayonetta 3 på grunn av dårlig betaling

HQ

Flere år har gått siden Hellena Taylor hintet om at hun ikke kom til å ha hovedrollen i Bayonetta 3, så det kom ikke som et sjokk da det ble bekreftet at Jennifer Hale overtar rollen som den populære heksen. Nå vet vi endelig hvorfor, og grunnen vil nok skape debatt.

For mens Nintendo og Platinum har prøvd å fått det til å høres ut som om Taylor ikke hadde tid eller noe til å være med i Bayonetta 3 avslører skuespilleren selv noe helt annet på Twitter. I tre korte videoer forteller hun at Platinum tilbydde henne 4000 amerikanske dollar, altså omtrent 42500 kroner, for å være med i Bayonetta 3, noe hun mener er altfor lite. Spesielt med tanke på hvor mye de to første spillene har tjent. Derfor ber hun folk om å boikotte spillet slik at hun og andre skuespillere forhåpentligvis får bedre betalt i fremtiden.

Hva tenker du om saken?