ESL begynner å arrangere kamper om tredjeplassen Counter-Strike 2

HQ

Frem til i dag har ikke ESL-arrangerte Counter-Strike 2 -turneringer hatt avgjørende kamper om tredjeplassen. Du tenker kanskje at det er greit, for hvorfor skulle du virkelig ønske å se en "taperfinale", om du vil, men det er grunner til at det burde skje.

Det er ikke bare for at ett lag skal stikke av med litt mer premiepenger, men også fordi CS2 styres av Valve Regional Standings, en rangering av lag som avgjør hvem som har de beste lagene i verden, og som gir direkte turneringsinvitasjoner i forhold til dette. Det sier seg selv at ekstrapoeng fra tredjeplasser og bronsepokaler er svært viktige.

Så ESL har bestemt seg for å gjøre disse til virkelighet, med ESL Pro League Season 22, IEM Chengdu 2025, og IEM Krakow 2026 hver er turneringer som vil bruke tredjeplasskamper først. IEM Cologne vil ikke da det er for tidlig, men etter disse tre kan vi forvente tredjeplassavgjørelser på alle Tier 1- og Wildcard -arrangementer.

Når det gjelder hvordan dette påvirker premiepengefordelingen, er alt vi blir fortalt at for en turnering på 1 million dollar, vil tredjeplassen nå gå bort med en spillerbelønning på $ 28,000 og en klubbbelønning på $ 60,000, mens fjerde får en spillerbelønning på $ 22,000 og en klubbbelønning på $ 50,000.