ESL: "Counter-Strike 2 er ikke i sin beste alder ennå."

Da vi nylig dekket Gaming Fest i byen Arucas på den vakre øya Gran Canaria, fikk vi også sjansen til å delta på en rekke bransje- og edugaming-paneler og snakke med de respektive foredragsholderne. Rodrigo García er direktør for vekstmarkeder og internasjonale prosjekter i ESL FaceIt Group, og i tillegg til temaene som ble diskutert under foredraget hans (blant annet den såkalte esportsboblen og det kommende verdensmesterskapet i esport), kom vi innom flere konkurransespill som EAFC 24, Dota 2 og det fortsatt ferske Counter-Strike 2 i intervjuet nedenfor.

"Ja, jeg mener CSGO har vært på scenen i jeg vet ikke hvor mange år nå, og det var veldig konsolidert", forteller García på spørsmål om overgangen til CS2 var et vendepunkt for både samfunnet og turneringsarrangørene. "Entusiasmen for spillet var veldig god, all dynamikken fungerte... Det var, du vet, som en moden vin, hvis du kan sammenligne det, ikke sant?

"Nå med CS2", fortsetter han i videoen, "var det en spenning mellom samfunnet som ønsket at spillet skulle lanseres med en gang - vi var alle ivrige etter å spille det - og utvikleren som tok seg tid til å få det til å skje. Og det vi fikk vite nå, var at spillet var lansert. Men samtidig var samfunnet paradoksalt nok ikke fornøyd fordi det var ting som ikke fungerte som de skulle, ikke sant?"

"Så du kan ikke få begge deler", konkluderer han om Valves trekk. "Du kan ikke få det veldig raskt og at det virkelig, virkelig fungerer. Som du sa, har vi [ESL FaceIt Group] gjennomført den første store turneringen i Australia med Counter-Strike 2. Teknisk sett var det noen hindringer vi måtte overvinne. Spillet i seg selv er ikke i sin beste alder ennå, så det kommer bare til å ta litt mer tid å polere de grove kantene. Og så få det til et stadium hvor det er... Vi så en stor økning av spillere som ville prøve noe nytt, men bare fordi det var, du vet, noe nytt. Vi får se hvordan den trenden stabiliserer seg over tid. Men ja, vi forventer bare at spillet skal være like polert som Global Offensive, som for lengst er borte", vinker direktøren.

