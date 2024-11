ESL Dota 2 action vender tilbake til Nord-Amerika i 2025

HQ

Det har vært lenge på vei, men amerikanske Dota 2 fans vil endelig kunne dra til et arrangement som arrangeres på deres egen hjemmebane i 2025. ESL har bekreftet at etter mange år med å være vertskap for ESL Dota-handling i Europa og Asia, vil 2025 se en turnering tatt til Raleigh, North Carolina, hvor 12 av de beste lagene i verden vil være til stede og kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar.

Vi får beskjed om at arrangementet vil løpe mellom 11. og 13. april, og at det vil være basert på Raleigh Convention Center. Billetter til arrangementet vil bli solgt fra og med i dag, 28. november.

Når vi snakker om å returnere til Nord-Amerika for første gang siden 2015, legger ESL til: "Vi ELSKER absolutt å gjøre arrangementer i Europa, men vårt siste nordamerikanske arrangement var helt tilbake i 2015! Målet vårt er å prøve å bringe Dota-esport til så mange fans som mulig; vi så en mulighet til å gjenopplive regionen neste år og følte at det var et godt tidspunkt å komme tilbake!"

Ettersom det fortsatt er en stund til arrangementet, venter vi på ytterligere informasjon om deltakende lag og lignende.