ESL FACEIT Group får med Zowie som en viktig partner i alle sine turneringer på Counter-Strike 2

Hvis du ofte følger med på konkurransedyktige Counter-Strike 2 -turneringer, spesielt de som utgjør ESL Pro Tour (Intel Extreme Masters og ESL Pro League), kan du forvente å se mye Zowie på disse arrangementene.

Det har nettopp blitt bekreftet at maskinvareprodusenten som spesialiserer seg på lynraske skjermer, har signert en partnerskapsavtale med ESL FACEIT Group som innebærer at de blir ansett som en global partner på tvers av alle CS2-konkurransene.

Som en del av avtalen kan vi forvente at Zowies 600 Hz-skjermer vil bli brukt på ESL Pro Tour-arrangementer for sesongene 2026 og 2027, noe som betyr at spillerne vil fortsette å kunne dra nytte av de enormt raske skjermene.

Ser vi på de nøyaktige begivenhetene som denne avtalen gjelder, får vi beskjed om at den omfatter IEM Köln, IEM Rio, IEM Atlanta og IEM Krakow, pluss ESL Pro League's Seasons 23, 24, 25 og 26, med disse åtte begivenhetene som de viktigste ESL Pro Tour-turneringene frem til 2028-sesongen.