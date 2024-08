ESL FACEIT Group og Esports World Cup inngår flerårig partnerskap

HQ

ESL FACEIT Group og Esports World Cup vil fortsette å jobbe sammen de neste årene. De to store selskapene har signert et flerårig partnerskap som gjør EFG til EWCs offisielle driftspartner, noe som betyr at det vil være ansvarlig for levering av turneringsoperasjoner og kringkastingsprogrammer for den årlige festivalen.

Den nøyaktige varigheten av partnerskapet og eventuelle økonomiske forhold knyttet til det er ennå ikke avslørt, men Craig Levine, co-CEO i EFG, har uttalt :

"Det er et historisk skritt fremover for esports globale vekst, og resultatene så langt er et bevis på samarbeidet mellom begge lag, våre dypt forankrede forhold til interessenter i bransjen og vår uovertrufne forståelse av hvordan spillere feirer esports. Nå som vi nærmer oss slutten av denne livsforandrende turneringen, ser vi allerede frem til å fortsette å forme fremtiden for sportsfandom og underholdning drevet av e-sport og gaming - ikke bare frem til slutten av august, men i årene som kommer."

EWC for 2024 fortsetter å operere og vil gjøre det frem til slutten av august. Det har ikke kommet noen informasjon om datoene for 2025-arrangementet, men vi forventer at det vil finne sted omtrent på samme tid, men i Qiddiya i stedet for Riyadh.