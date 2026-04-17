ESL FACEIT Group vil begynne å strømme turneringene sine på Kick

HQ

Med tanke på hvor mye Kick har vokst som en livestreamingsplattform, er denne siste nyheten fra ESL FACEIT Group kanskje mindre overraskende. I en pressemelding bekreftes det at fremtidige EFG-turneringer, arrangementer og sendinger også vil bli livestreamet på Kick, med den hensikt at å forplikte seg til denne plattformen vil gjøre det mulig for arrangøren å nå yngre fans.

EFG har lagt merke til at Kick er et sted der "yngre, digitalt innfødte publikum er mest aktive", og ved å imøtekomme Kick som en del av sin eksisterende distribusjon (noe som betyr at YouTube og Twitch fortsatt vil bli støttet), bør det gjøre innholdet "mer tilgjengelig enn noen gang før."

I en kommentar til dette trekket har EFGs SVP for reklame og distribusjon, Steve Ford, uttalt følgende: "Målet vårt har alltid vært å bringe esports til fansen, uansett hvor de er. Ved å samarbeide med KICK legger vi ikke bare til en ny strøm; vi går inn i et langsiktig samarbeid designet for å utvide det globale fotavtrykket til Counter-Strike og Dota 2 ved å engasjere seg med nye og inkrementelle målgrupper."

Det eneste ekstra forbeholdet med denne nyheten er at Kick nå vil fungere som den eksklusive kringkastingsdestinasjonen for ESL Challenger League, noe som betyr at du må gå til streamingplattformen hvis du vil se andre divisjon Counter-Strike 2 handling.