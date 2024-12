ESL kunngjør 2026 Counter-Strike-datoer

HQ

Esports-arrangøren ESL har gitt oss en titt på hva vi kan forvente å se i 2026-sesongen for Counter-Strike. Selv om vi fremdeles er mer enn et år unna 2026, ser det ut til at ESL får et hopp på ting, med seks datoer avslørt.

I henhold til eSports Insider er de seks datoene som følger:



ESL-arrangement: 27. januar - 8. februar 2026



ESL-arrangement: 23. februar - 15. mars 2026



ESL-arrangement: 12. april - 19. april 2026



ESL-arrangement: 10. mai - 17. mai 2026



ESL-arrangement: 21. september - 11. oktober 2026



ESL-arrangement: 1. - 8. november 2026



Vi har ikke skikkelige titler eller steder for disse arrangementene ennå, men vi kan forvente at ESL nok en gang vil reise verden rundt med Counter-Strike-turneringene sine. Vi vil sannsynligvis også forvente mange flere arrangementer som finner sted i 2026 uten ESL-etiketten, men disse vil sannsynligvis bli kunngjort nærmere tiden.