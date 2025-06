ESL kunngjør datoer for tre IEM-arrangementer i 2026

HQ

2026 Counter-Strike 2 kalenderen fortsetter å ta form. Den neste skifer av arrangementer som er kunngjort og lovet inkluderer tre turneringer fra ESL, som spesielt passer inn i Intel Extreme Masters format.

Turneringene vil ta handlingen til USA, Brasil og Kina. Den første av 2026 vil være IEM Brasil, med dette planlagt 13.-19. April, med den nøyaktige plasseringen som skal bekreftes på et senere tidspunkt.

Deretter følger IEM USA mellom 11. og 17. mai. Selv om den finere informasjonen ennå ikke er avslørt igjen, kan det være verdt å merke seg at årets IEM Dallas skjedde på DreamHack Dallas i mai, og det har vært et DreamHack-arrangement i USA rundt mai-perioden i noen år. Kanskje vi er i vente for et lag igjen.

Til slutt vil IEM China skje mellom 2. og 8. november, og vi vil også få vite mer informasjon i nær fremtid.

Hvert arrangement, som en IEM-turnering, vil tilby en premiepott på 1 million dollar, med 16 lag som kvalifiserer seg og kjemper om en del av kaken. Formatet vil også gjenspeile nåværende IEM-turneringer, noe som betyr at vi kan forvente "to grupper på 8 lag som spiller dobbel eliminering. I hver gruppe vil de tre best plasserte lagene gå videre til sluttspillet. Sluttspillet vil bestå av 6 lag, spilles i en enkelt eliminasjonsbrakett og inneholde en avgjørende kamp om tredjeplassen. Alle kampene spilles best av tre kart, bortsett fra den store finalen, som spilles best av fem."

ESL vil dele mer informasjon om kalenderen for 2026 og 2027 i fremtiden.