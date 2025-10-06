ESL legger ned Counter-Strike-kretsen for kvinner, men lover et "inkluderende" og "bærekraftig" alternativ

HQ

Rett før helgen tok ESL den ganske overraskende avgjørelsen om å kunngjøre solnedgang og nedleggelse av kvinners Counter-Strike -krets kjent som Impact. Det siterte begrunnelsen som "økonomisk modell er rett og slett ikke bærekraftig," og bemerket at selv om den vil fortsette å støtte samfunnet, etter den kommende Season 8 Finals som skjer på DreamHack i november, vil kretsen bli økset.

Denne avgjørelsen har ført til en haug med tilbakeslag og varme mot ESL, med mange proffer og fans som gir uttrykk for sine meninger om at dette ikke er riktig fremgangsmåte. Dette har allerede fått ESL til å dele en oppfølgingsuttalelse der den lover å utforske alternative metoder for å støtte kvinner Counter-Strike esports.

"Vår forpliktelse til å skape et mangfoldig og inkluderende esportsøkosystem er fortsatt en kjerneverdi for EFG, så vi vil bruke denne tiden til å utforske nye, bærekraftige initiativer som bedre vil samsvare med vår langsiktige visjon."

Det er uklart hvordan dette vil se ut, men det er definitivt et marked for esports for kvinner når det gjøres riktig, og Valorant Champions Tour's Game Changers scene er bare ett eksempel på dette i aksjon.

Hva tror du er neste for kvinner Counter-Strike?