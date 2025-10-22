ESL legger ut planer for 2028 Counter-Strike 2 konkurransesesong

HQ

2025 er ikke engang over ennå, men turneringsarrangøren ESL ser langt frem i tid. Selskapet har presentert sine planer for 2028-sesongen med konkurransedyktig Counter-Strike 2, med seks arrangementer allerede låst.

Vi vet ennå ikke hva hvert arrangement vil være, men de faste datoene for hver turnering er bekreftet, noe som betyr at vi vet når vi kan forvente action, ikke neste år, ikke året etter heller, men året etter det.

2028 ESL CS2 arrangementskalender:



ESL Event 1 - 26. januar - 6. februar



ESL-arrangement 2 - 3.-19. mars



ESL-arrangement 3 - 10.-16. april



ESL-arrangement 4 - 2.-13. august



ESL-arrangement 5 - 16. september - 1. oktober



ESL-arrangement 6 - 23.-29. oktober



Det er rimelig å anta at minst et par av disse turneringene er ESL Pro League -arrangementer, og at resten er Intel Extreme Masters -arrangementer. Når det gjelder hva som er hva, pleier ESL vanligvis å dele opp sine prosedyrer ved å veksle mellom disse turneringene, så kanskje vi bør forvente den typiske polske IEM som ESL Event 1, en Pro League for å følge, og deretter en IEM, alt før sommerferien og deretter en annen IEM, den andre Pro League av sesongen, før en siste IEM.

Vi kan også noe utlede at det enorme gapet om sommeren betyr at Esports World Cup blir sett på for 2028 også, ettersom esportsarrangører vanligvis unngår denne enorme festivalen, vel vitende om hvor mye oppmerksomhet og trekkraft den trekker.

Hva synes du om denne kalenderen?