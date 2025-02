ESL og Intel forlenger partnerskapet i flere år til

HQ

En av stiftelsene i den konkurransedyktige Counter-Strike 2 -kalenderen er å se Intel Extreme Masters -arrangementer som holdes. Det er for tiden en pågående, ettersom IEM Katowice fortsetter å tilby action på høyt nivå i Polen. Det ser ut til at vi kan forvente at denne typen arrangementer vil fortsette i overskuelig fremtid, ettersom både ESL og Intel har forpliktet seg til en flerårig forlengelse av partnerskapet.

Intel og ESL har jobbet sammen i en eller annen form de siste 24 årene, men dette partnerskapet er for tiden mest kjent for deres ESL Pro Tour og IEM-aktiviteter. Paret har vært så tette partnere at de i fjor var vertskap for den 100. IEM-turneringen i Dallas, og totalt har disse arrangementene bidratt til over to milliarder timer sett av fans og over 27 millioner dollar i premiepenger servert.

ESL FACEIT Groups kommersielle sjef Rodrigo Samwell kommenterte dette partnerskapet og la til: "Over tid har Intel blitt det mest respekterte merket innen e-sport fordi de har vært med oss og bygget opp denne bransjen fra grunnen av. Du kan rett og slett ikke røre stamtavlen som Intel har tjent med esport- og spillmiljøene. Sammen gleder vi oss til å fortsette å levere enestående opplevelser og feire IEM-mestere i årene som kommer."

Mens den nøyaktige lengden på partnerskapsforlengelsen er uklar, blir vi fortalt at det vil "fortsette Intels arbeid med ESL for ESL Pro Tour og IEM-arrangementer," og at forlengelsen faktisk trådte i kraft i januar 2025.