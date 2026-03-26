ESL One Birmingham: Here er den bekreftede sluttspillbraketten

Det har vært noen travle dager i Birmingham ettersom ESL One Birmingham-turneringen for Dota 2 fortsatt er i gang. Etter å ha startet på søndag, har gruppespillet for arrangementet kommet til en slutt, noe som betyr at bare åtte lag gjenstår, som hver har blitt seedet i en sluttspillbrakett som starter sin handling i ettermiddag.

Slik det ser ut, er semifinalene i Upper Bracket og Lower Bracket Round 1 blitt seedet, og når det gjelder hvilket lag som er plassert hvor, kan du se denne informasjonen nedenfor.

Øvre brakett semifinaler (26. mars):



Team Yandex vs. Team Spirit kl. 12:00 GMT/13:00 CET



Aurora Gaming vs. Tundra Esports kl. 15:30 GMT/16:30 CET



Vinnerne av disse kampene går videre til Upper Bracket-finalen, der den første finaleplassen ligger på kortene. Taperne vil falle i eliminasjonsbraketten der de vil kjempe for å unngå å bli slått ut. For dette formål er kampene for denne siden av turneringen som følger :

Nedre brakett runde 1 (27. mars):



Mouz vs. Xtreme Gaming kl. 12:00 GMT/13:00 CET



Team Falcons vs. Parivision kl. 15:30 GMT/16:30 CET



Igjen er Lower Bracket en siste sjanse-bracket, noe som betyr at tapere blir eliminert for godt. Grand Final finner sted søndag 29. mars, og vinneren stikker av med 250 000 dollar i premiepenger.