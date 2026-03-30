ESL One Birmingham: Tundra Esports fortsetter suksessen med nok en tittel

Det nåværende best i form-laget i verden av konkurrerende Dota 2 er utvilsomt Tundra Esports, som helt siden november 2025 har vunnet BLAST Slam IV og V, DreamLeague sesong 28, og nå også ESL One Birmingham.

Det store arrangementet ble avsluttet i helgen og inneholdt en finale som satte Tundra Esports mot Team Yandex. Etter et overbevisende 3-1-resultat gikk i Tundra Esports 'favør, en match-up som faktisk fulgte en Upper Bracket Final der Tundra Esports og Team Yandex møtte hverandre med førstnevnte som vant 2-0 også, løftet det London-baserte laget trofeet og ble kronet til mester nok en gang.

Når det gjelder hva som er neste for Tundra Esports, vil laget snart dukke opp på PGL Wallachia sesong 8 i midten av april, alt før de skifter oppmerksomhet til BLAST Slam VII i mai, før Esports World Cup til sommeren.